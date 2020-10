Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Wegberg-Klinkum (ots)

Am 10. Oktober (Samstag) wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 29, Kreuzungsbereich In Petersholz und In Bischofshütte gerufen. Dort waren gegen 10.20 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Ein 61-jähriger Mönchengladbacher war mit seinem Pkw Mercedes Benz auf der Kreisstraße 29 aus Richtung Landstraße 367 kommend in Richtung Friedrich-List-Allee unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Eine 29-jährige Frau aus Grevenbroich befuhr zeitgleich mit ihrem Pkw Opel die Straße In Petersholz aus Richtung der dortigen Asylunterkunft kommend in Richtung Kreuzungsbereich. An der Kreuzung bog sie nach links auf die K 29 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des Mönchengladbachers. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Pkw Mercedes Benz, seine 62-jährige Beifahrerin sowie auch die 29-jährige Opel Fahrerin verletzt. Sie wurden mit Rettungswangen in verschiedene Krankenhäuser gebracht und ambulant behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt.

