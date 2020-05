Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reifen an mehreren Pkw zerstochen

Polizei sucht Zeugen

Wegberg-Arsbeck (ots)

Ein unbekannter Täter zerstach in der Nacht vom 29. April (Mittwoch) auf den 30. April (Donnerstag), entlang der Helpensteinstraße an sieben Pkw jeweils einen Reifen. Die Polizei Heinsberg sucht nach Zeugen, die die Taten beobachtet haben und/ oder Hinweise auf den Täter geben können. In diesem Fall werden Sie gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell