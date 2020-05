Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in zwei Wohnungen

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht zum 3. Mai (Sonntag) hebelten unbekannte Täter eine Hauseingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße auf. Im Haus öffneten sie eine Wohnungstür und entwendeten eine Handtasche mit Ausweisdokumenten, einem Schlüsselbund sowie Bargeld. Am 3. Mai (Sonntag), zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr, drangen unbekannte Täter in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Herzog-Wilhelm-Straße ein und hebelten eine Wohnungstür auf. Aus dem Inneren der betroffenen Wohnung entwendeten sie einen Laptop, einen PC sowie Bargeld.

