Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Fahrzeug

Zeugen gesucht

Gangelt-Birgden (ots)

Am Samstag (2. Mai), gegen 23.30 Uhr, öffnete ein männlicher Täter ein Fahrzeug an der Geilenkirchener Straße. Aus dessen Innerem entwendete er eine Packung Tabak. An zwei weiteren Pkw versuchte er die Türen zu öffnen. Dabei wurde er durch einen Zeugen beobachtet und angesprochen. Er flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Gillrath. Der Zeuge beschrieb den Täter als zirka 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einer weißen Jacke, einer Schirmmütze, einer Jeanshose sowie weißen Schuhen. Zeugen, die den flüchtigen Täter ebenfalls gesehen haben, oder Angaben zu seiner Person machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

