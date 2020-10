Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Mopeds

Heinsberg-Straeten (ots)

Auf der Gillrather Straße wurde, zwischen dem 10. Oktober (Samstag), 19.00 Uhr, und dem 11. Oktober (Sonntag), 8.45 Uhr, ein Moped aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses gestohlen. Einige Meter entfernt konnte das Zweirad stark beschädigt in einem Feld wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden aufgenommen und dauern weiter an.

