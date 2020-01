Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wieder Brände in der Großsiedlung Neuendorf

Koblenz (ots)

Erneut kam es in den vergangenen Abendstunden zu mehreren Brandlegungen im Bereich der Großsiedlung Neuendorf. Beginnend von 19:05 Uhr bis 00:25 Uhr wurden zunächst insgesamt fünf Abfallbehältnisse in Brand gesetzt. Während der Sachschaden hier noch überschaubar blieb, entstand bei einer Brandlegung im Gebäude des "Mc Kiz" ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Hier wurden gegen 00:30 Uhr mehrere Scheiben eingeschlagen/eingeworfen und im Anschluss hieran im Gebäudeinneren Büromaterial angezündet. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Zeugen mit Beobachtungen zur Tat oder Hinweisen zu möglichen Tatverdächtigen werden gebeten, sich mit der PI Koblenz 2 unter der Telefonnummer: 0261 103-2910 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell