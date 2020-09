Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsversuch fliegt auf

Kaiserslautern (ots)

Sein illegales Verhalten hat einem Mann aus dem Stadtgebiet am Montagmittag gleich zwei Strafanzeigen und ein Hausverbot eingebracht. Der 24-Jährige fiel gegen 13.45 Uhr in einem Drogeriemarkt am Fackelrondell auf, weil er versuchte, eine Kassiererin hereinzulegen.

Der Mann hatte vor dem Geschäft auf dem Boden einen Kassenbon gefunden und wollte diesen sozusagen zu Geld machen. Er suchte sich den teuersten Gegenstand, der auf dem Bon aufgeführt war, holte sich davon ein Exemplar aus dem Regal und ging damit zur Kasse, um es "umzutauschen" - beziehungsweise um es zurückzugeben und sich das Geld dafür ausbezahlen zu lassen.

Die Mitarbeiterin fiel jedoch nicht darauf herein, sondern verständigte die Polizei und meldete den Betrugsversuch. Als die ausgerückten Polizeibeamten den 24-Jährigen durchsuchten, wurde noch ein kleiner Brocken Haschisch bei ihm gefunden. Auf den Mann kommt deshalb ein Strafverfahren wegen versuchten Betrugs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu; zudem hat er ab sofort in dem Drogeriemarkt Hausverbot. |cri

