Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kinder machen "lange Finger"

Kaiserslautern (ots)

Zwei Kinder haben am Montagnachmittag in verschiedenen Geschäften der Mall "lange Finger" gemacht. Die beiden 12 und 13 Jahre alten Mädchen fielen gegen 14.15 Uhr in einem Drogeriemarkt auf, weil sie dort Ware im Wert von ein paar Euro eingesteckt und eine Flasche Fruchtsaft ausgetrunken, aber nichts davon bezahlt hatten. In ihren Sachen wurden dann auch noch Artikel aus einem anderen Shop gefunden.

Auf beide Mädchen kommen entsprechende Anzeigen und Hausverbote in den betroffenen Läden zu. Sie wurden an ihre Mütter übergeben. Das Haus des Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen. |cri

