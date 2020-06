Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist in Parkanlage

Gelsenkirchen (ots)

Unangenehmes Erlebnis für eine 31-Jährige in der Parkanlage an der Pöppinghausstraße in Buer: Sie traf dort am Pfingstmontag, 1. Juni, gegen 17.30 Uhr, auf einen Exhibitionisten. Der zeigte der Frau sein Geschlechtsteil und onanierte. Die Gelsenkirchenerin ignorierte den Unbekannten und entfernte sich vom Tatort. Die Polizei sucht nun einen etwa 50 Jahre alten Mann. Der ist 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und dunkelblonde kurze Haare. Er trug ein hellgrünes T-Shirt sowie eine beige kurze verwaschene Hose. Hinweise bearbeiten die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache).

