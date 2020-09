Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw streift Laterne und fährt weiter

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der am frühen Montagmorgen in der Berliner Straße einen Unfall gebaut hat. Ein Zeuge beobachtete gegen 5.50 Uhr, wie der Lkw mit seinem Anhänger auf dem Weg in Richtung Merkurstraße in Höhe des Hauses Nummer 43 zu weit nach rechts kam und mit seinem Außenspiegel einen Laternenmast streifte, der dort im Grünstreifen steht.

Durch den Aufprall wurde der Mast verbogen, zudem löste sich die Leuchteinheit der Laterne und drohte herunterzufallen. Obwohl der Fahrer den Unfall bemerkt haben müsste, setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zurück blieb der Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Aufgrund der Beobachtungen des Zeugen und der Fahrzeugteile, die am Unfallort gefunden wurden, lässt sich derzeit lediglich sagen, dass es sich um einen Lkw der Marke Mercedes-Benz gehandelt hat und der Anhänger weiß war. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell