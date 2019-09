Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Wohnhaus

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt über ein Küchenfenster in das Innere eines Wohnhauses in der Liegnitzer Straße in Pforzheim.

Im Inneren öffnete der Eindringling eine Tresorwand und suchte im Anschluss die angrenzenden Zimmer auf. Hier öffnete er Schränke und Schubladen und suchte nach weiteren Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf verlässt der Dieb bislang unerkannt das Anwesen über die Terrassentür. Ob der Dieb bei seiner Suche nach Wertgegenständen fündig wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07231/1863311 zu melden.

