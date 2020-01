Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Obdachloser Ladendieb festgenommen

Rostock (ots)

Gut eine Woche lang trieb ein 40-Jähriger sein Unwesen in der Innenstadt von Rostock. Der ohne festen Wohnsitz lebende Mann wurde erstmals in den Abendstunden des 21. Januar 2020 in der KTV auffällig. Hier veranstaltete er unzulässigen Lärm, woraufhin er von der Polizei einen großräumigen Platzverweis erhielt.

Am 24. und 25. Januar 2020 trat dieser Mann im Neptun Einkaufscenter gleich mehrfach polizeilich in Erscheinung. Nachdem der Obdachlose drei Mal beim Diebstahl diverser Sachen in einem dort befindlichen Supermarkt und bei einem Bäcker erwischt wurde, ist er erneut von der Polizei des Platzes verwiesen worden. Auch am Abend des 26.01.2020 fiel der Mann an einer Tankstelle am Warnowufer insbesondere durch Betteln auf. Gestern Vormittag war der Ladendieb trotz eines bestehenden Hausverbotes, das ihm bereits am 24.01.2020 durch Mitarbeiter ausgesprochen wurde, in einem Supermarkt in Reutershagen aktiv.

Gestern Abend wurde er gleich zwei Mal hintereinander in einem weiteren Supermarkt in Reutershagen gesehen, wie er zum Einen die Etiketten von Bekleidung entfernte und zum Anderen verschiedene Nahrungsmittel in einen ebenfalls entwendeten Rucksack steckte. Im Rahmen der Anzeigenerstattung entdeckte die Polizei kurz vor dem Ausgang des Supermarktes einen Karton, in dem die gestohlenen Lebensmittel und Getränke deponiert wurden.

Der Obdachlose soll in der Nähe des Warnowufers übernachtet haben, verfügt über keine Zahlungsmittel und ist auch nicht im Besitz von Personaldokumenten. Gegen diesen Mann wird nunmehr in mehreren Fällen des Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig durch die Polizei festgenommen.

