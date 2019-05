Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Pkw mit Flüssigkeit beschädigt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 15:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Windmüllerstraße ein Pkw erheblich beschädigt. Vor Ort konnten großflächige Spritzer einer Flüssigkeit festgestellt werden. Diese Flüssigkeit beschädigte den hellroten Lack massiv. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000,- Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter Telefon 02941-91000. (we)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell