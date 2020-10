Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 76-Jährige wird Opfer eines Diebstahls

Erkelenz (ots)

Eine 76-jährige Frau saß am Freitag, 9. Oktober, um 9.20 Uhr, in ihrem Pkw, als sie von einer unbekannten männlichen Person um Hilfe beim Geldwechseln gebeten wurde. Während sie mit dem Mann über die geöffnete Beifahrertür kommunizierte, griff unbemerkt in ihre Handtasche, die auf dem Sitz lag, entwendete daraus ihr Portemonnaie und flüchtete. Den Mann konnte die Dame als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß, mit kurzen, schwarzen Haaren beschreiben. Er sprach gebrochen deutsch. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben oder wurde ebenfalls von ihm angesprochen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

