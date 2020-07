Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt im Hagener Zentrum

Hagen (ots)

Im Hagener Zentrum wurde am Samstag, 18. Juli, eine Frau Opfer von häuslicher Gewalt. Ihr Lebensgefährte verletzte die Hagenerin während eines Streits in der gemeinsamen Wohnung. Sie rief gegen 06 Uhr am Morgen die Polizei. Diese verwies den 28-Jährigen der Wohnung und sprach ein zehntägiges Rückkehrverbot aus. Der Mann erhält zudem eine Anzeige. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell