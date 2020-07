Polizei Hagen

POL-HA: Paketbote wurde bestohlen

Hagen (ots)

Ein 30 jähriger Mann, der für einen deutschlandweit bekannten Kurier-Express-Paket-Dienstleister (DPD) tätig ist, wurde während seiner Tätigkeit bestohlen.

Um seinen Job machen zu können, parkte er seinen Lieferwagen am Samstagnachmittag in der Straße "Am Hauptbahnhof" in Hagen. Während er fleißig Pakete in einem gegenüberliegenden Geschäft auslieferte, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gunst der Stunde.

Dieser muss nämlich bemerkt haben, dass das Lieferfahrzeug unverschlossen blieb, während der Paketbote seiner Arbeit nachging.

Auf dem Beifahrersitz lag der Rucksack des 30 jährigen. Der Täter öffnete diesen und entwendete daraus die Brieftasche des Fahrers.

Neben 10 Euro Bargeld und einer Gesundheitskarte wurden dem Fahrer sein Führerschein und der bulgarische Ausweis gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.(tr)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell