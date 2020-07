Polizei Hagen

POL-HA: Personenmietwagen ohne Kfz.-Versicherung unterwegs

Hagen (ots)

Auf dem Gelände einer Tankstelle in Hohenlimburg wurde ein Zeuge am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr auf das Fahrzeug eines Mietwagenbetreibers aufmerksam.

Der Zeuge ist Polizeibeamter, der in seiner Freizeit zufällig an der Tankstelle war. Er wusste, dass das Fahrzeug des in Hohenlimburg ansässigen Funkmietwagenbetreibers zur Fahndung ausgeschrieben war, da der Fahrzeughalter es nicht ordnungsgemäß versichert hatte.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten überprüften die Vermutung des Kollegen, die sich vor Ort bestätigte.

Die Kennzeichen des Mietwagens wurden entstempelt, der Fahrzeugschein wurde eingezogen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Der 32 jährige Fahrer gab sich unwissend und teilte mit, er nutze dieses Fahrzeug heute nur ausnahmsweise. Das Unwissenheit nicht vor Strafe schützt, wird der Fahrer demnächst feststellen, da gegen ihn und den Halter des Mietfahrzeugs eine Strafanzeige geschrieben wurde.(tr)

