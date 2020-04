Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller - eine leicht verletzte Person

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Samstagmittag gegen 14.15 Uhr kam es im Bereich Neckarauer Straße / Katharinenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 40-jährige Pkw-Führerin befuhr die Katharinenstraße in Richtung Neckarauer Straße, während ein 32-jähriger Mann mit seinem Elektroroller auf der Neckarauer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Beim Einfahren in die Neckarauer Straße übersah die Frau den von rechts kommenden jungen Mann. Dieser konnte trotz Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Fiat Panda der 40-Jährigen nicht mehr verhindern. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Er wurde nach einer ersten medizinischen Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An seinem Roller entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250,- Euro. Zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Tobias Misch

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell