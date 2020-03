Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Abbiegen Unfall verursacht (18.03.2020)

Donaueschingen (ots)

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Kreuzung Bräunlinger Straße / Eichendorffstraße ereignet hat. Ein 30-jähriger Sprinter-Fahrer, der die Bräunlinger Straße von Bräunlingen kommend befuhr, bog an der Kreuzung zur Eichendorffstraße nach links ab, ohne den entgegenkommenden Fiat eines 82-Jährigen passieren zu lassen. Der 30-Jährige gab bei der Unfallaufnahme an trotz Gegenverkehr abgebogen zu sein, da er gesehen habe, dass der Fiat-Fahrer nach links geblinkt hätte. Dies jedoch verneinte der Fiat Fahrer. Verkehrsteilnehmer, die zur besagten Zeit den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, zu melden.

