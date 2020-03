Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gefahr durch die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2, die Polizei bittet um Mithilfe zur Risikominimierung (18.03.2020)

Konstanz (ots)

Die Zahl der durch den Virus SARS-Cov-2 infizierten Menschen nimmt leider täglich zu. Die derzeitigen Maßnahmen dienen der Verlangsamung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. Die Polizei will für alle Bürgerinnen und Bürger zur Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung ihre Einsatzfähigkeit erhalten.

Auf Grund des üblicherweise regen Besucherverkehrs sind auch unsere Polizeidienststellen potentielle Ansteckungsorte. Zur Risikominimierung ist es erforderlich, den Besucherverkehr in den Polizeidienststellen auf das erforderliche Maß einzuschränken.

Daher bitten wir Sie, Ihren Besuch bei einer Polizeidienststelle vorher telefonisch anzukündigen und abzustimmen. In einzelnen Fällen besteht durchaus die Möglichkeit, einen Sachverhalt am Telefon zu besprechen und polizeilich aufzunehmen.

Weiterhin kann auch über die im Internet verfügbare INTERNETWACHE an die Polizei herangetreten werden. Die Internetwache bietet sich für Hinweise oder Anzeigen insbesondere in den Fällen an, in denen ein sofortiges Tätigwerden der Polizei als nicht erforderlich erscheint. Über die Internetwache übermittelte Nachrichten werden durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg an die zuständige Polizeidienststelle weitergeleitet.

Die Erreichbarkeiten der in Baden-Württemberg ansässigen Polizeidienststellen sind im Internet unter https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/ abrufbar.

Die Internetwache ist unter https://www.polizei-bw.de/internetwache/ zu erreichen.

In Notfällen wenden Sie sich bitte weiterhin über die Notrufnummer 110 an die Polizei.

Die Notrufnummer 110 führt den Mitteiler in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und im Schwarzwald-Baar-Kreis zum Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz. Von dort aus erfolgt die sofortige Zuweisung der polizeilichen Einsatzkräfte an den jeweiligen Einsatzort in diesen Landkreisen.

Das Polizeipräsidium Konstanz bedankt sich für Ihre Unterstützung!

