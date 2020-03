Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

TUT) Angeblicher Brand im Wohngebiet Freibühl (17.03.2020)

Denkingen (ots)

In der Vorfreude auf das nahende Osterfest bereits resigniert hat offensichtlich ein 73-jähriger Rentner, den Polizeibeamte des Polizeirevieres Spaichingen am Dienstagabend in einer Gartenanlage im Bereich des Wohngebietes Freibühl antrafen. Die Polizeibeamten waren wegen des Hinweises auf einen vermeintlichen Brand nach Denkingen entsandt worden. Der Brandalarm bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Der Rentner verbrannte an seiner Garten-Grillstelle mehrere Ostergestecke. Gegenüber den Polizeibeamten erklärte er, dass die Ostergestecke wegen der aktuellen Corona-Krise an Ostern leider nicht mehr gebraucht werden könnten.

