Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Abendliche Störer im Getränkemarkt (17.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Zwei deutlich alkoholisierte Störer im Alter von 19 und 20 Jahren erforderten am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr den Einsatz des Polizeireviers Tuttlingen in der Getränkeabteilung eines Lebensmittelmarktes in der Weimarstraße.

Die beiden Betrunkenen hatten dort das Personal belästigt und sich geweigert, der Aufforderung des Marktleiters zum Verlassen des Betriebsgeländes Folge zu leisten. Seitens der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Tuttlingen wurde berichtet, dass der 19-Jährige und sein 20-jähriger Trinkgenosse den Anweisungen der Polizei zunächst respektlos und uneinsichtig entgegentraten.

Letztlich mussten sich die beiden Störer gegenüber den Maßnahmen der Polizei beugen. Nach der polizeilichen Beendigung des ausgeuferten Alkoholkonsums entgingen die beiden jungen Männer durch die Beachtung des ausgesprochenen Platzverweises einer Gewahrsamsnahme, die eine kostenpflichtige Übernachtung in der dafür vorgesehenen Einrichtung des Polizeireviers Tuttlingen bedeutet hätte.

Da einer der beiden Störer am Nachmittag offensichtlich das Trinkgelage der Teilnahme an einem vorgesehenen Integrationskurs vorgezogen hatte, erfolgte seitens des Polizeireviers Tuttlingen eine Mitteilung an die zuständige Clearingstelle.

