Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

TUT) Gemeinschädliche Sachbeschädigung beim Unteren Schloss (09.03.2020 - 16.03.2020)

Immendingen (ots)

Hohen Sachschaden zum Nachteil der Gemeinde Immendingen richteten Unbekannte in der letzten Kalenderwoche an. Am Montag stellten Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung fest, dass im Schlossgarten des Unteren Schlosses eine größere Anzahl dort gepflanzter Buchsbäume mutwillig beschädigt wurden. An den Buchsbäumen wurden teilweise ganze Äste oder gleich die gesamte Pflanzenkrone abgerissen, wodurch mehrere Buchsbäume als zerstört angesehen und ersetzt werden müssen. Zudem wurden mehrere durch Gemeindemitarbeiter frisch angelegte Blumenbeete zertrampelt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder möglichweise durch solche benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

