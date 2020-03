Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

TUT) Diebstahl aus dem Führerhaus eines Baggers (16.03.2020 - 17.03.2020)

Geisingen (ots)

Eine Ladestation der Marke Buri für eine Freisprecheinrichtung im Wert von etwa 600 Euro stahlen unbekannte Täter im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen aus einem an der Baustelle in der Hauptstraße im Bereich des Kreisverkehrs beim dortigen Lebensmittelmarkt abgestellten Bagger. Den unberechtigten Zugang in die Führerkabine der Arbeitsmaschine verschafften sich der oder die Tatverdächtigen mit der Nutzung eines Werkzeuges oder enes falschen Schlüssels.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglichweise durch solche benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell