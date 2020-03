Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radolfzell Alkoholisierter randaliert und leistet Widerstand 17.03.2020

Radolfzell (ots)

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hat sich ein 33-Jähriger zu verantworten, der am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Karl-Wolf-Straße aufgefallen war. Passanten hatten der Polizei einen stark alkoholisierten Mann gemeldet, welcher ständig hinfiel und äußerst aggressiv gegenüber Personen war, die ihm helfen wollten. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Mann zunächst kooperativ und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über zwei Promille, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Während des Transports und auf dem Polizeirevier verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv, schrie herum, beleidigte die Beamten und versuchte diese zu schlagen und zu treten. Nur mühsam konnten mehrere Polizisten den Aggressor festhalten. Nach längerer Suche nach einem Arzt zur Untersuchung des 33-Jährigen konnte schließlich die Übergabe des Mannes in eine Fachklinik erfolgen.

