POL-KN: (Tuttlingen) Schwerer Diebstahl aus einem Gebrauchtwagen (16.03.2020 - 17.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Erneut suchten unbekannte Tatverdächtige gezielt ein BMW-Autohaus in der äußeren Stockacher Straße zum Diebstahl eines Sportlenkrades aus einem dort zum Verkauf abgestellten Gebrauchtwagen auf. In dem erneuten Fall zerstörten sie an dem BMW 116i eine Seitenscheibe, entriegelten den verschlossenen Pkw und montierten das Lenkrad ab. Der durch den Diebstahl und die Beschädigung des Kraftfahrzeugs verursachte Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von der Serienstraftat einer überregional agierenden Bande auszugehen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige, ein möglichweise durch solche benutztes Fahrzeug oder verdächtige Übernachtungsgäste geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. Tel. 07461 941-0, zu melden.

