Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim

Rhein-Neckar-Kreis

Motorrad-Fahrer bei Verkehrsunfall zwischen Altlußheim und Neulußheim schwer verletzt

Altlußheim (ots)

Am Samstag, kurz nach 17.30 Uhr, fuhr eine 40-Jährige Opel-Fahrerin vom Parkplatz der Sportanlage nach links auf die L 546 ein und übersah hierbei den aus Richtung Neulußheim kommenden Suzuki-Fahrer, der frontal in die linke Fahrzeugseite des Opels krachte und stürzte. Hierdurch zog sich der 23-jährige schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zu einem nahe gelegenen Krankenhaus geflogen. Die 40-jährige Verursacherin kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Sie erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 35.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme bis gegen 19.30 Uhr war die Fahrbahn voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsstörungen.

