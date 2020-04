Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Realschule - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.04.2020) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Räume der Realschule in der Pestalozzistraße. Dazu wurde ein Glassegment zwischen der Außensportanlage und der Aula eingeschlagen. In der Schule wurden mehrere Türen zu verschiedenen Zimmern brachial aufgebrochen und durchsucht. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Ob aus dem zimmern Wertgegenstände gestohlen wurden, muss derzeit noch geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Eberbach. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 bei der Polizei zu melden.

