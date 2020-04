Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Fernsprecherkasten an Bahnstrecke gestohlen

Zierenberg (Landkreis Kassel) (ots)

Einen kompletten Fernsprecherkasten haben bislang Unbekannte an der Bahnstrecke zwischen Zierenberg und Oberelsungen gestohlen. Das Gerät stammt von einem Bahnübergang, unmittelbar zwischen den beiden Ortschaften, an der Landesstraße 3214.

Der Diebstahl war nach Mitteilung der Kurhessenbahn bereits vor dem 19. April (1.30 Uhr). Ein Techniker hatte den Diebstahl bemerkt und Strafanzeige bei der Bundespolizei erstattet.

Der entstandene Gesamtschaden soll etwa bei 9.500 Euro liegen. Neben einem neuen Fernsprecher, müssen auch noch neue Versorgungskabel verlegt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise an die Bundespolizei in Kassel, insbesondere wenn solche Geräte zum Verkauf angeboten werden, beispielsweise an Eisenbahnfreunde, sind unter der Telefon-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten.

