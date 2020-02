Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher versuchen es durch Katzenklappe

Plettenberg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 3 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher durch die Katzenklappe eines Hauses an der Schwarzenbergstraße die Verriegelung des Fensters zu öffnen. Da dieses Fenster abgeschlossen ist! kommt der Täter nicht ins Haus. Da er aber Geräusche verursacht, wird die Wohnungseigentümerin wach und der Täter flieht unerkannt ohne Beute in die Nacht.

Im Tatzeitraum der letzten drei Tage versuchten es zudem unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür eines Hauses an der Ebbetalstraße in dieses einzubrechen. Der Versuch misslang, die Tür hielt dem Ansinnen stand. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Schwarzenbergstraße oder Ebbetalstraße nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

