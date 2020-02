Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Polizei informiert beim Frühjahrsputz in Rosbach +++

Friedberg (ots)

+++ Polizei informiert beim Frühjahrsputz in Rosbach +++

Als Schutzfrau vor Ort ist Katrin Gawenda nicht nur Ansprechpartnerin für viele Präventionsthemen sowie für Fragen rund um den freiwilligen Polizeidienst, sondern sie unterstützt auch tatkräftig Veranstaltungen in ihrer Region.

Am Freitag, 29.02.2020 trifft man die Polizeioberkommissarin beim großen Frühjahrsputz ab 07.45 Uhr beim Bauhof Dieselstraße 11 in Rosbach an. Bürgerinnen und Bürger können sich beim Sammeln in einem lockeren Gespräch über viele Themen informieren.

Die Polizistin will aber nicht nur den Ort von Müll säubern, sondern auch das Bewusstsein für die Müllmengen, die einfach achtlos weggeworfen werden, schärfen. Die Aktion, die von der Stadtverwaltung Rosbach initiiert ist, geht bis 12.00 Uhr.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

