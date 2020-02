Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - Hakenkreuze in Vilbel geschmiert - Diebe auf Baustellen - Trio tritt in Wölfersheim gegen Pkw-Spiegel - Lack zerkratzt und Reifen platt gestochen -

Friedberg (ots)

--

Bad Vilbel: Hakenkreuze geschmiert und geritzt

Unbekannte sprühten mehrere Hakenkreuze auf Wände in Vilbel und ritzten weitere dieser NS-Symbole in den Mast einer Straßenlaterne. In der Nacht vom 11.02.2020 (Dienstag) auf den 12.02.2020 (Mittwoch) brachten die Unbekannten auf eine Mauer am Kurhaus sowie auf Wände der Bahnunterführungen Homburger Straße und Wiesengasse mit schwarzer Sprühfarbe Hakenkreuze auf. Zudem ritzten sie Ende Januar diese Symbole in den Mast einer Laterne in der Frankfurter. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Tel.: (06101) 54600 zu melden.

Wöllstadt: Eindringen in Rohbauten scheitert -

In der Nacht von Montag (24.02.2020) auf Dienstag (25.02.2020) hatten es Diebe auf Beute aus Rohbauten in der Straße "Am Bildstock" abgesehen. Sie scheiterten mit dem Versuch eine Haustür und eine Baustellentür aufzubrechen. Zurück blieben Sachschäden in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei fragt: Wer hat die Täter zwischen 11.05 Uhr am Montag und 07.00 Uhr am Dienstag beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Wölfersheim: Halbstarke treten gegen Spiegel -

Am späten Montagabend (24.02.2020) ließen Unbekannte ihre sinnlose Zerstörungswut an den Außenspiegeln dreier Pkw aus. Gegen 23.30 Uhr beobachteten Zeugen das Trio. Die allesamt dunkel gekleideten Jugendlichen waren offensichtlich angetrunken und traten in der Straße "Am Altenheim" und in der Leipziger Straße gegen die Spiegel. Der Sachschaden summiert sich auf mindestens 700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Trio am Montagabend in Wölfersheim noch beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der jungen Männer machen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Florstadt-Leidhecken: Lack verkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an einem schwarzen Bulli zurückließen. Der VW Multivan parkte im Zeitraum von Sonntag (23.02.2020), gegen 17.30 Uhr bis Montag (24.02.2020), gegen 08.30 Uhr in der Unterdorfstraße, in Höhe der Hausnummer 23. Die Täter trieben einen ca. vier Meter langen Kratzer in die Bleche der Fahrerseite. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Butzbach: Reifen platt gestochen -

Nachdem ein Unbekannter beide hinteren Reifen eines weißen VW Transporters platt stach, bittet die Butzbacher Polizei um Mithilfe. Der Täter trieb einen spitzen Gegenstand in die Flanken der Pneus. Zeugen, die ihn zwischen dem 21.02.2020 (Freitag) und Montagmorgen (24.02.2020) in der Straße "Am Schrenzerhang" beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 an die Ermittler der Polizeistation in Butzbach zu wenden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell