Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Mainz (ots)

Montag, 17.08.2020, 09:00 Uhr

Ein 21-jähriger Autofahrer und ein bislang unbekannter Rollerfahrer befahren hintereinander die Pariser Straße in Richtung "Am Römerlager". An der Kreuzung Pariser Straße/Fichtenplatz bremst der PKW Fahrer aufgrund rot werdender Ampel ab, der Rollerfahrer fährt dem haltenden PKW auf.

Die beiden Fahrer halten zunächst an um ihre Daten auszutauschen. Hierbei entgegnet der Rollerfahrer, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und daher auf eine polizeiliche Unfallaufnahme verzichten möchte. Als der 21-Jährige jedoch die Polizei hinzurufen will, flüchtet der Rollerfahrer in unbekannte Richtung.

Es stellt sich heraus, dass der unfallbeteiligte Roller vor über einem Jahr als gestohlen gemeldet wurde.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß, stämmig / muskulös, trug zum Unfallzeitpunkt eine graue Jacke, eine schwarze lange Hose und auffällige braune Nike Sneaker mit rotem Karomuster.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

