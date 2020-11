Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Rollerfahrer stürzt bei Flucht vor der Polizei - nicht verletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Ein Motorrollerfahrer hat am Montagabend, 09.11.2020, in Lauchringen die Anhaltesignale einer Polizeistreife missachtet. Gegen 22:40 Uhr sollte der 19-jährige in Unterlauchringen kontrolliert werden. Er ignorierte die Anweisungen der Polizei. In Oberlauchringen konnte der Rollerfahrer überholt werden. Als dieser dann versuchte, rechts am abbremsenden Streifenwagen vorbeizufahren, touchierte er den Bordstein und stürzte. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer nicht, sein Roller wurde leicht beschädigt. An seiner weiteren Flucht musste er durch Festhalten gehindert werden. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein hat und die Höchstgeschwindigkeit des Rollers durch unzulässige Manipulationen erhöht worden war. Der Roller wurde sichergestellt.

