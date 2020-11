Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden 15-jährige Beifahrerin nach Verkehrsunfall schwerverletzt

51545 Waldbröl, Niederhausener Weg51545 Waldbröl, Niederhausener Weg (ots)

Am späten Sonntagabend (08.11.), 20:00 Uhr ereignete sich in Waldbröl-Niederhausen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zur Unfallzeit hatte ein 18-jähriger Waldbröler, mit seiner 15-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Waldbröl, den Niederhausener Weg vom Sportplatz Richtung Waldbröl-Niederhausen befahren. In einer Linkskurve auf abschüssiger Strecke, kam der 18-Jährige Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug mit der rechten Fahrzeugseite seitlich gegen einen dort befindlichen Baum. Die 15-jährige Beifahrerin erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen und musste in ein nahegelenes Krankenhaus eingeliefert werden. Der 18-jährige Fahrer aus Waldbröl stand unter Schock. Der Niederhausener Weg wurde für die Dauer der polizeilchen Verkehrsunfallaufnahme ca. 2 Stunden komplett gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell