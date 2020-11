Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081120-907: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle

EngelskirchenEngelskirchen (ots)

Mit einem dunklen PKW sind am frühen Sonntagmorgen (8. November) Einbrecher an der Tankstelle in Engelskirchen-Büchlerhausen vorgefahren, haben die Eingangstür zerstört und Zigaretten gestohlen.

Auf der Videoaufzeichnung der Tankstelle ist zu sehen, wie gegen 01.15 Uhr ein dunkler Wagen, vermutlich ein Mercedes, auf das Tankstellengelände fährt. Aus dem Auto steigen drei mit Kapuzenjacken, Schirmmützen und Halstüchern vermummte Personen und zerstören unter massiver Gewalteinwirkung die gläsernen Eingangstüren der Tankstelle. Anschließend begeben sich die Täter zum Kassenbereich und entwenden dort eine große Anzahl von Zigaretten, die sie in einen mitgebrachten, weißen Sack verschwinden lassen. Anhand der Videoaufzeichnung konnte die Polizei auch das an dem Tatfahrzeug angebrachte Kennzeichen GL-BW 156 feststellen. Das Kennzeichen gehört aber an einen Audi aus Wermelskirchen und wurde in den Stunden vor der Tat dort gestohlen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

