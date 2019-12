Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Pferd von Nahverkehrszug erfasst - Bundespolizei ermittelt gegen unbekannte Täter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Aachen - Euskirchen (ots)

Am 30.11.19 gegen 19:20 Uhr erfasste auf der Bahnstrecke zwischen Euskirchen und Mechernich ein Nahverkehrszug ein auf den Bahngleisen befindliches Pferd.

Es war mit noch drei weiteren Pferden, vermutlich mutwillig, aus der angrenzenden Koppel gelassen worden. Die ersten Ermittlungen der Bundespolizei weisen darauf hin, dass der Elektrozaun der Koppel von bislang einem oder mehreren unbekannten Tätern durchgeschnitten wurde und somit die Pferde entweichen konnten. Der Lokführer des Zuges konnte aufgrund der Dunkelheit die Kollision mit einem der Pferde nicht mehr verhindern.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe:

Wer hat am 30.11.2019, im Zeitraum zwischen ca. 11:00 Uhr und ca. 19:20 Uhr an der Bahnstrecke in Euskirchen, im Bereich der dortigen Johannesstraße beziehungsweise im Bereich zwischen Johannesstraße und Euenheimer Straße, Personen beobachtet, die sich am Zaun der dortigen Pferdekoppel zu schaffen machten?

Sachdienliche Hinweise können unter der Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Aachen

PHK Bernd Küppers



Telefon: +49 (0)241 56837 0

E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de



Twitter: @BPOL_NRW

www.bundespolizei.de



Bahnhofplatz 3

52064 Aachen



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell