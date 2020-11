Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081120-906: Flucht vor Polizei endet mit Unfall

WiehlWiehl (ots)

Mit einem gestohlenen Auto ist am Freitag (6. November) ein 41-jähriger Gummersbacher vor der Polizei geflüchtet; die Flucht endete auf der Straße "An der Bliebach" an einem Baum.

Gegen 20.20 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung während einer Verkehrskontrolle in Wiehl-Alperbrück ein weißer Toyota Verso aufgefallen, der mit laut aufheulendem Motor von der L 336 in Richtung Wiehl-Morkepütz abbog. Als der 41-jährige Fahrer aus Gummersbach den Streifenwagen erkannte, beschleunigte er sein Auto deutlich. Die Polizisten folgten dem flüchtigen Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn.

In einer Kurve auf der Straße "Auf der Bliebach" kam der Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall eine leichte Verletzung zu, der Toyota Verso, der sich als gestohlen herausstellte, dürfte nur noch Schrottwert haben. Neben dem Toyota waren auch die Kennzeichen gestohlen, der 41-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. In seinem Besitz befanden sich zudem noch Betäubungsmittel, so dass auf den Gummersbacher ein umfangreiches Strafverfahren zukommt.

