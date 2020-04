Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt Temposünder

Schönewörde (ots)

Schönewörde, Rietberg (Landesstraße 286) 21.04.2020, 14.00 Uhr

Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Gifhorn stoppten am vergangenen Dienstag einen Temposünder in Schönewörde.

Ein 36-jähriger aus Uetze (Region Hannover) fuhr mit seinem Ford Fiesta auf der Landesstraße 286 in Richtung Wahrenholz mit 91 km/h an der Kontrollstelle vorbei, an der sich die Polizisten mit der Lasermesspistole postiert hatten. Da dort innerorts Tempo 50 gilt, darf der 36-jährige nun mit einem empfindlichen Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass gegen den Uetzer ein Haftbefehl vorlag. Da er den haftbefreienden Betrag in Höhe von 300 Euro jedoch zahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

