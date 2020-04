Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannter zerkratzt Autos

Groß Oesingen (ots)

Oesingen, OT Groß Oesingen, Siedlung Wikoloh 18.04.2020, 14.15 Uhr bis 16.00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am vergangenen Samstag an der Kiesgrube "Königsee" bei Groß Oesingen drei geparkte Autos und richtete so einen Gesamtschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an.

Die drei VW Golf standen an einem Wirtschaftsweg südöstlich des Königsees, der eigentlich für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Die Geschädigten, eine 21-jährige Wahrenholzerin, eine gleichaltrige Wolfsburgerin sowie ein 19-jähriger aus Lachendorf (Landkreis Celle) gaben der Polizei gegenüber an, dass der Täter zwischen 14.15 Uhr und 16 Uhr die Autos beschädigt haben dürfte.

Um sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen bittet die Polizei in Wesendorf, Telefon 05376/976560, oder die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

