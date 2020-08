Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Blankensee

Versuchte Störungen des Flugbetriebes und Demonstrationsgeschehen am Flughafen-Folgemeldung

Lübeck (ots)

Am heutigen Montag (17.08.) wird der Linienflugbetrieb am Flughafen Lübeck wiederaufgenommen. Dazu wurden bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck Demonstrationen, eine Mahnwache und ein sogenanntes Klimacamp angemeldet. Über Nacht waren ca. 80 Personen im Klimacamp. Hier kam es zu keinen Störungen. Die Mahnwachen verliefen ordnungsgemäß, an der Fahrraddemonstration von der Lübecker Innenstadt zum Flughafen nahmen ca. 70 Personen teil. Hier kam es nur zur kurzfristigen Verkehrssperrungen entlang der Strecke, ansonsten verlief diese Demonstration störungsfrei. Gegen 14:30 Uhr wurde die stationäre Demonstration von der Versammlungsleiterin für beendet erklärt. Am frühen Montagmorgen kam es zu verschieden Störaktionen. Hierzu wurde bereits berichtet. Zusammenfassend wurden 16 Personen (11 Männer, 5 Frauen) in Gewahrsam genommen. Sie müssen sich auch in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Sieben Personen wurden nach Feststellung der Personalien umgehend entlassen. Die Polizeidirektion Lübeck war und ist weiterhin mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten vor Ort. Sie wurde von Bereitschaftspolizistinnen und -polizisten der 1. Einsatzhundertschaft aus Eutin unterstützt.

