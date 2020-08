Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Timmendorfer Strand

Nach Verkehrsunfall wird Alkoholisierung beim Unfallverursacher festgestellt

Lübeck (ots)

Am Sonntag (16.08.) kam es in Timmendorfer Strand zu einem leichten Verkehrsunfall. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten Atemalkoholgeruch fest. Der Fahrzeugführer war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Freunden entschied sich ein 32-jähriger Berliner, in seinen Pkw-Ford zu steigen und weg zu fahren. Er entschied sich dann jedoch nach wenigen Metern um und setzte sein Fahrzeug wieder zurück. Beim Rückwärtsfahren stieß er dann gegen den Pkw-Mercedes eines 49-Jährigen aus Lübeck.

Es entstand nur leichter Sachschaden. Die hinzugerufenen Beamten stellten dann nicht nur fest, dass der 32-jährige Berliner alkoholisiert war. Zusätzlich ist der Mann nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,13 Promille.

Der Fahrzeugführer muss sich jetzt in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren verantworten.

