Gemeinsame Medieninformation der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Am gestrigen Freitagabend (14.08.) kam es gegen 22:00 Uhr im Bereich der Straße "An der Obertrave" zu einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen. Diese sind dem Rocker-Milieu zuzuordnen. Hierbei wurden zwei Männer durch Messerstiche verletzt. Eine weitere Person erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Bei allen Beteiligten besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine Lebensgefahr. Zu den Hintergründen laufen die Ermittlungen. An diesen sind die Staatanwaltschaft Lübeck, der Bezirkskriminalinspektion Lübeck und dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein beteiligt. Insgesamt konnten 11 Personen vorläufig festgenommen werden. mehrere Fahrzeuge, Hieb- und Stichwaffen, wie auch Äxte und eine Machete wurden sichergestellt bzw. beschlagnahmt. 15 Streifenwagen sowie zwei Diensthunde waren im Einsatz. Zum jetzigen Stand werden keine Angaben zum laufenden Verfahren gemacht.

Zu der Auseinandersetzung werden Zeugen gesucht. Diese mögen sich bitte unter der Rufnummer 0451-1310 telefonisch melden oder das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein, Ereignis auswählen "Obertrave", nutzen. Hier können auch Videoaufnahmen hochgeladen werden.

Nutzen Sie bitte den Link: https://sh.hinweisportal.de/

Zu dem Sachverhalt werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

