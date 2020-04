POL-ME: Unbekannter zerstörte die Scheibe einer Bushaltestelle mit einem Damenfahrrad - Polizei sucht Zeugen - Erkrath - 2004164

Polizei Mettmann

Am Montag (27. April 2020) alarmierten Zeugen die Polizei: Ein Unbekannter beschädigte eine Bushaltestelle an der Sandheider Straße in Erkrath-Hochdahl und floh. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:15 Uhr vernahmen Zeugen einen lauten Knall von der Bushaltestelle "Sandheider Markt" kommend. Sie beobachteten, wie sich dort zwei männliche Personen aufhielten, wovon eine auf ein silbernes Damenfahrrad eintrat. Anschließend hob die Person das Fahrrad auf und warf es gegen die Scheibe der Bushaltestelle. Dabei wurde die rechte Seitenscheibe der Haltestelle vollständig zerstört. Daraufhin hob der Täter das Fahrrad wieder auf und warf es in einen nahgelegenen Bach eines hinter der Bushaltestelle befindlichen Waldstücks. Gemeinsam mit dem anderen Mann, entfernte sich der Täter fußläufig.

Die Zeugen konnten die beiden jungen Männer wie folgt beschreiben:

Person 1 (der das Fahrrad warf)

- circa 20-22 Jahre alt - hatte eine schmale Statur - trug einen grauen Pulli mit einer schwarzen Daunenweste - trug eine Cappy und eine dunkle Hose

Person 2

- circa 20 Jahre alt - hatte eine schmale Statur - trug eine graue Cappy

Das silberne Damenfahrrad, welches mit grünen Blumenaufklebern bestückt war, konnte an der Tatörtlichkeit aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurde durch die Behandlung stark beschädigt. Der Sachschaden von der Bushaltestelle und dem Fahrrad liegt bei geschätzten 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

