Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrskontrollen: Polizei ahndet zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße - Kreis Mettmann - 2004162

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am vergangenen Sonntag (26. April 2020) hat die Kreispolizeibehörde Mettmann wiederholt und im Vorfeld angekündigt im gesamten Kreis Mettmann gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Speziell Motorradfahrende standen dabei im Fokus der Verkehrsüberwachung. Leider musste die Polizei dabei erneut eine Vielzahl von teilweise enormen Geschwindigkeitsüberschreitungen ahnden.

Bei den Verkehrskontrollen im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr war die Polizei mit mehreren Krad-Fahrern im Einsatz, wobei auch das so genannte "ProVida"-Krad der Kreispolizeibehörde Mettmann eingesetzt wurde. Bei dem seit vielen Jahren eingesetzten ProVida-Krad handelt es sich um ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad der Kreispolizeibehörde Mettmann, welches in der Lage ist, Geschwindigkeitsüberschreitungen während der Fahrt festzustellen und beweiskräftig zu videografieren.

Alleine durch den Einsatz des ProVida-Krads konnten insbesondere im Neandertal erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden - teilweise wurden die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten dabei um fast das Doppelte überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war hier auf dem Mettmanner Südring ein 47-jähriger KTM-Fahrer aus Erkrath, der statt der erlaubten 70 km/h mit abgelesenen 139 km/h unterwegs war. Dazu kam bei dem Mann mehrfaches Missachten der Überholverbote, sowie abgefahrene Reifen und eine manipulierte Schalldämpferanlage. Auf den Fahrer wartet nun neben einem mehrmonatigen Fahrverbot auch eine empfindliche Geldstrafe.

In Velbert kontrollierte die Polizei am Sonntag insbesondere an der Nierenhofer Straße sowie an der Kuhlendahler Straße die Geschwindigkeiten aller Verkehrsteilnehmer. Die Bilanz stimmt aus Sicht der Polizei äußerst nachdenklich: So wurden 20 Geschwindigkeitsüberschreibungen im Ordnungswidrigkeitenbereich festgestellt. Ein 48-jähriger Essener war auf seiner Triumph mit 98 km/h anstelle der höchstens erlaubten 50 km/h unterwegs. Auf den Mann warten nun ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie eine empfindliche Geldstrafe.

Weiterhin stellte die Polizei im gesamten Kreisgebiet am Sonntag eine Vielzahl weiterer Geschwindigkeitsüberschreitungen und weitere Verkehrsdelikte fest: Alleine fünfmal waren die Geschwindigkeitsverstöße so hoch, dass auf die Motorradfahrer mehrmonatige Fahrverbote warten. Achtmal musste die Polizei Motorradfahrer belangen, weil sie sich nicht an das Überholverbot gehalten hatten. Zwei Motorradfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, da sie nur unzulässige Motorrradhelme getragen hatten. Zweimal brachten die Beamten zudem die Manipulation der Schalldämpferanlage von Motorrädern zur Anzeige.

Weitere Verkehrskontrollen in den kommenden Wochen

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die noch immer junge Motorradsaison im Kreis Mettmann leider schon zwei im Straßenverkehr gestorbene Motorradfahrer zählt, kündigt die Kreispolizeibehörde Mettmann schon heute weitere Verkehrskontrollen in den kommenden Wochen an.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell