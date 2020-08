Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau-Petersstraße

mögliches Diebesgut sichergestellt-Zuordnung

Lübeck (ots)

Am vergangenen Sonntag (09.08.) wurden an einer Böschung im Wendehammer der Peterstraße ein neuwertiger Werkzeugkoffer sowie Aufbewahrungsboxen und Vorhängeschlösser aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Aufgrund des Ablageortes ist davon auszugehen, dass sie dort bewusst platziert oder versteckt wurden. Die Polizei in Bad Schwartau geht davon aus, dass es sich um mögliches Diebesgut handelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0451-220750 oder badschwartau.pr@polizei.landsh.de .

