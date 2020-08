Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Lensahn-Lütjenburger Straße-30 km/h-Zone

Geschwindigkeitskontrolle

Lübeck (ots)

Die Lensahner Walddorfschule in der Lütjenburger Straße befindet sich in einer 30-km/h Zone. Der Schulbetrieb geht dort bis 16:00 Uhr, so dass sich die Beamten der Polizeistation Lensahn am gestrigen Mittwochnachmittag (12.08.) zu einer Geschwindigkeitskontrolle entschlossen. Das Ergebnis macht nachdenklich. In nur 90 Minuten Kontrollzeit fuhren 17 Fahrzeuge zu schnell. Mit 70 km/h und 62 km/h waren zwei Fahrerinnen die "Schnellsten". Eine Mutter, welche am Morgen ihre Tochter zur Einschulung gebracht hatte, war beim Abholen am Nachmittag zu schnell. Diese Kontrollen wollen die Beamten fortsetzen.

