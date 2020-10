Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201009-3: Trickdiebe vor Verbrauchermärkten - Pulheim/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter sprach auf den Parkplätzen eine 74-Jährige und einen 60-Jährigen an und nutzte ihre Hilfsbereitschaft schamlos aus. Die Senioren bestahl er unbemerkt.

Eine 74-jährige Frau befand sich am Donnerstagmittag (08. Oktober) um 12:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Farehamstraße. Dort sprach sie ein Unbekannter an, der ihr zunächst beim Ausladen ihres Rollators half und anschließend von ihr Geld gewechselt haben wollte. Hilfsbereit zückte die Seniorin ihre Geldbörse, in die der Unbekannte sofort hineingriff. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, lief der Mann davon. Erst später in einem Café bemerkte die Seniorin beim Bezahlen das Fehlen des Geldbetrages und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Mann ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Bekleidet war er mit einem mehrfarbigen Pullover, der rote, graue, blaue und grüne Querstreifen besaß sowie mit einer grauen Arbeitshose. Der Mann hatte einen kurzgeschnittenen Haarkranz mit Stirnglatze und dunkle Augen.

Drei Stunden später um 15:00 Uhr befand sich ein 60-Jähriger auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Sindorfer Straße. Dort sprach ihn ein Unbekannter an, der von ihm Geld gewechselt haben wollte. Da ihm das nicht möglich war, ging der Senior ins Geschäft zum Einkaufen. Nach seiner Rückkehr und erfolgtem Einladen der Waren in seinen Wagen, klopfte der Unbekannte an die Beifahrerscheibe und öffnete die Tür. Dann drückte ihm der Unbekannte Kleingeld in die Hand und verschwand. Erst später bemerkte der 60-Jährige, dass der Unbekannte das Täuschungsmanöver durchführte, um die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse zu entwenden.

Der vom 60-Jährigen beschriebene Täter ähnelt sehr der Person, die die 74-Jährige bestahl. Bis auf die auffällige Kleidung passt die Beschreibung in beiden genannten Fällen.

Zeugen werden gebeten, sich in beiden Fällen an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim oder 22 in Kerpen zu wenden, da noch geprüft wird, ob es sich tatsächlich um ein und denselben Täter gehandelt hat. Die Ermittler sind unter Telefon 02233 52-0 erreichbar. (bm)

