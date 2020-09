Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Radfahrer bei Kollision leicht verletzt

Südlohn (ots)

Ein abbiegender Autofahrer ist am Sonntag in Südlohn-Oeding mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer zusammengestoßen. Der 67-Jährige war gegen 08.50 Uhr auf der B70 in Richtung Südlohn unterwegs. An der Einmündung der K21 wollte der Südlohner nach links in diese abbiegen. Dabei prallte sein Wagen mit dem Rad des 39-Jährigen zusammen, der ihm auf der Fahrbahn der B70 entgegenkam. Der leichtverletzte Radfahrer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 20.000 Euro.

