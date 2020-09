Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand richtet einigen Schaden an

Borken (ots)

Brandstiftung ist als Ursache nicht ausgeschlossen bei einem Feuer, das in der Nacht zum Sonntag in Borken erheblichen Schaden angerichtet hat. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand in den frühen Morgenstunden an einem Wohnanhänger, der auf einem Grundstück an der Duesbergstraße stand. Eine Zeugin entdeckte die Flammen gegen 05.30 Uhr und weckte die Bewohner des betroffenen Hauses. Diese blieben unverletzt. Die Flammen griffen auf einen ebenfalls dort geparkten Pkw über und beschädigten Teile des Wohngebäudes. Kräfte der Feuerwehr Borken löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 50.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können. Zeugen sollten sich unmittelbar mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen: Tel. (02861) 9000.

